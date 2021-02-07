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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf Cezayir’e emanet
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    07.02.2021 - 00:01 |

    Kaf Kaf Cezayir’e emanet

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alıp zirve yarışının uzağında kalan Karşıyaka, teknik direktör arayışlarında sona yaklaştı.

    Kaf Kaf Cezayir’e emanet

    Önceki hafta Soner Tolungüç ile yollarını ayıran Kaf Kaf’ın İbrahim Cezayir’le prensipte anlaştığı bildirildi. Son olarak bu sezon Turgutluspor’u çalıştıran Cezayir’le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. 41 yaşındaki teknik adam, daha önce Altınordu U19, Niğde Anadolu FK ve Amed Sportif’te görev yapmıştı.

     

     

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