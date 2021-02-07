Kaf Kaf Cezayir’e emanet

Önceki hafta Soner Tolungüç ile yollarını ayıran Kaf Kaf’ın İbrahim Cezayir’le prensipte anlaştığı bildirildi. Son olarak bu sezon Turgutluspor’u çalıştıran Cezayir’le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. 41 yaşındaki teknik adam, daha önce Altınordu U19, Niğde Anadolu FK ve Amed Sportif’te görev yapmıştı.