Kaf Kaf hoca arayışında

Yeşil kırmızılı kulübün listesinde, son olarak Süper Lig ekibi Denizlispor’u çalıştıran Yalçın Koşukavak ve Menemenspor’dan ayrılan genç teknik adam Cenk Laleci’nin olduğu öğrenildi. Kaf Kaf’ta geçmiş yıllarda Teknik Direktör Reha Kapsal’ın yardımcısı olarak yeşil kırmızılı kulüpte görev yapan 48 yaşındaki Koşukavak’ın ilerleyen günlerde kurmaylarla temasa geçmesi bekleniyor.