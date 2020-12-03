Kaf Kaf puanla döndü

Somaspor’un İçel İdman Yurdu’na 1-0 kaybettiği haftada rakibiyle yenişemeyen Kaf Kaf, hanesine 1 puan yazdırdı. 11 maçta 22 puanla 4. sırada yer alan yeşil kırmızılılar, 12 maçta 25 puan toplayan ve liderlik koltuğuna oturan İçel’in 3 puan arkasında yer alıyor. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, “Buraya 3 puan için geldik ancak 1 puanla dönüyoruz. Ülke olarak gerçekten ciddi, zorlu süreçlerden geçiyoruz. Bizim ilk hedefimiz sağlık, ikincisi ise bu sezon bu ligi tüm zorluklara rağmen zirvede tamamlamak” dedi.