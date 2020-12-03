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    03.12.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf puanla döndü

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta sezonun tek yenilgisini Somaspor’a karşı alan Karşıyaka, Batman Petrolspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

    Kaf Kaf puanla döndü

     Somaspor’un İçel İdman Yurdu’na 1-0 kaybettiği haftada rakibiyle yenişemeyen Kaf Kaf, hanesine 1 puan yazdırdı. 11 maçta 22 puanla 4. sırada yer alan yeşil kırmızılılar, 12 maçta 25 puan toplayan ve liderlik koltuğuna oturan İçel’in 3 puan arkasında yer alıyor. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, “Buraya 3 puan için geldik ancak 1 puanla dönüyoruz. Ülke olarak gerçekten ciddi, zorlu süreçlerden geçiyoruz. Bizim ilk hedefimiz sağlık, ikincisi ise bu sezon bu ligi tüm zorluklara rağmen zirvede tamamlamak” dedi.

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