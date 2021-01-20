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    20.01.2021 - 00:00 |

    Kaf Kaf’da kamp zamanı

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ikinci yarısına geçen haftadan beri Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde hazırlanan Karşıyaka, Kuşadası’nda kampa girecek.

    Kaf Kaf’da kamp zamanı

    Karşıyaka, pazar gününe kadar sürecek 5 günlük kampta TFF 1. Lig ekibi Altınordu’nun Selçuk’taki tesislerinde antrenman yapacak.
    Yeşil kırmızılı ekip kampta Manisaspor veya Bucaspor 1928’le hazırlık maçı oynamayı da planlıyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç, ilk yarının son haftalarında takımda yaşanan 13 koronavirüs vakasının futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini, kamp ortamının kadroya, maratonun ikinci etabına konsantre olmak için iyi geleceğini söyledi.

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