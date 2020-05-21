Kaf Kaf’ın çalışkan üçlüsü

Kaf Kaf’ta Cenk, Hakan Kuş ve Mustafa Değirmenci, ligler 19 Mart’ta süresiz olarak ertelendikten sonra Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde kalıp sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü. Mayıs ayı başında tesislerde takım olarak toplanıp 6’şarlı gruplar halinde antrenmanlara başlayan yeşil kırmızılı futbolcular, TFF’nin geçen hafta aldığı erteleme kararıyla yeniden evlerine dağılmıştı. Kaf Kaf’ın tarih yeniden değişmez veya aksi bir karar alınmazsa 8 Haziran’da takım halinde tekrar toplanması bekleniyor.