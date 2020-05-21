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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ın çalışkan üçlüsü
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    21.05.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ın çalışkan üçlüsü

    Futbol Federasyonu koronavirüs salgınıyla ara verilen alt liglerin yeniden başlangıç tarihini 12 Haziran’dan 18 Temmuz’a ertelerken, TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka’da aylardır tesislerde kalan 3 futbolcu, karara rağmen antrenmanlarını sürdürüyor.

    Kaf Kaf’ın çalışkan üçlüsü

    Kaf Kaf’ta Cenk, Hakan Kuş ve Mustafa Değirmenci, ligler 19 Mart’ta süresiz olarak ertelendikten sonra Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde kalıp sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü. Mayıs ayı başında tesislerde takım olarak toplanıp 6’şarlı gruplar halinde antrenmanlara başlayan yeşil kırmızılı futbolcular, TFF’nin geçen hafta aldığı erteleme kararıyla yeniden evlerine dağılmıştı. Kaf Kaf’ın tarih yeniden değişmez veya aksi bir karar alınmazsa 8 Haziran’da takım halinde tekrar toplanması bekleniyor.

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