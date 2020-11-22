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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ın golcüleri sessiz
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    22.11.2020 - 00:01 |

    Kaf Kaf’ın golcüleri sessiz

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta sezon başından beri 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra lider Somaspor’a koltuğu devralma hedefiyle çıktığı mücadelede mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Karşıyaka, yeniden seri başlatmaya çalışacak.

    Kaf Kaf’ın golcüleri sessiz

    Karşıyaka’nın hücumdaki etkili silahları Hakan Kuş ile Doğukan İnci, sezona müthiş başladıktan sonra son 3 maçta gole hasret kaldı. Karşıyaka’nın 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğuna kurulduğu ilk 6 maçta Hakan 6, Doğukan ise 4 kez ağları sarstı. Hakan ilk haftalardaki performansıyla şimdiden geçen sezonki toplam 8 gollük performansına yaklaşırken ikili son 3 karşılaşmada ise sessiz kaldı. Karşıyaka; 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldığı son 3 maçta yalnız stoper Cenk’le 1 gol atarken, 2 haftada ise gol üretemedi.

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