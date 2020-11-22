22.11.2020 - 00:01 |
Kaf Kaf’ın golcüleri sessiz
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta sezon başından beri 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra lider Somaspor’a koltuğu devralma hedefiyle çıktığı mücadelede mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Karşıyaka, yeniden seri başlatmaya çalışacak.
Karşıyaka’nın hücumdaki etkili silahları Hakan Kuş ile Doğukan İnci, sezona müthiş başladıktan sonra son 3 maçta gole hasret kaldı. Karşıyaka’nın 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğuna kurulduğu ilk 6 maçta Hakan 6, Doğukan ise 4 kez ağları sarstı. Hakan ilk haftalardaki performansıyla şimdiden geçen sezonki toplam 8 gollük performansına yaklaşırken ikili son 3 karşılaşmada ise sessiz kaldı. Karşıyaka; 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldığı son 3 maçta yalnız stoper Cenk’le 1 gol atarken, 2 haftada ise gol üretemedi.