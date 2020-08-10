Kaf Kaf'ın iki adayı var

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç’le yolların ayrılmasının ardından gözler yeni çalıştırıcılara çevrildi. Kaf Kaf’a Play Off finali oynatan ancak 2. Lig’e yükselme sevinci yaşayamayan Tolungüç’ün yerine Sportif Direktör Atilla Güneş ve son olarak Turgutluspor’u çalıştıran Cüneyt Biçer isimlerinin ön plana çıktığı ifade edildi.

Güneş, 2017-2018 sezonunda da yeşil kırmızılılarda teknik direktörlük görevini üstlendi. Karşıyaka’da futbolculuk döneminde kaptanlık pazubandını takan, 46 yaşındaki Güneş, o sezon 11 resmi maçta sadece 1 galibiyet alıp 5 beraberlik, 5 de yenilgi yaşadı.

Finallerin adamı Biçer

Cüneyt Biçer ise geçen sezon Turgutluspor’u 2. Lig’e çıkardı. Finalde Karşıyaka’yı eleyen Biçer’in takımı mutlu sona ulaştı. Kariyerinde Pazarspor, Muğlaspor, Altay, Nazilli Belediyespor, Çankırıspor, Balçova Yaşamspor, Çorum FK ve Düzcespor’u da çalıştıran Biçer, hem Altay’da hem de Turgutluspor’da Play Off şampiyonluğu yaşadı. Turgutluspor hafta içinde sürpriz bir karar alıp Cüneyt Biçer’le yollarını ayırdı. l Ergin Karataş DHA