Kaf Kaf’ın jokeri Harun

Karşıyaka’da 2017-18 sezonunda 21, geçen sezon 29 maçta oynayan orta saha oyuncusu, bu sezon ise 12’si ilk 11’de 23 karşılaşmada görev yaptı. Süre aldığı maçların 11’inde sonradan oyuna dahil olan futbolcu, attığı 2 kritik golle Play Off hattındaki takımına önemli 2 puan kazandırdı. İlk hafta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında son 7 dakikada oyuna girip uzatmalarda attığı golle 1-1’lik beraberliği getiren Harun, yine Ağrı 1970 maçında beraberliği sağlayıp takımına 1 puan getirdi.