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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ın jokeri Harun
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    30.04.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ın jokeri Harun

    Karşıyaka’da Harun, takımın jokeri oldu. Altyapısından yetiştiği yeşil kırmızılılarda 2014-15 sezonunda 1. Lig’de 3, 2016-17 sezonunda 2. Lig’de 1 maçta forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcu, son 3 yıldır ise kadronun önemli isimleri arasına girdi.

    Kaf Kaf’ın jokeri Harun

    Karşıyaka’da 2017-18 sezonunda 21, geçen sezon 29 maçta oynayan orta saha oyuncusu, bu sezon ise 12’si ilk 11’de 23 karşılaşmada görev yaptı. Süre aldığı maçların 11’inde sonradan oyuna dahil olan futbolcu, attığı 2 kritik golle Play Off hattındaki takımına önemli 2 puan kazandırdı. İlk hafta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında son 7 dakikada oyuna girip uzatmalarda attığı golle 1-1’lik beraberliği getiren Harun, yine Ağrı 1970 maçında beraberliği sağlayıp takımına 1 puan getirdi.

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