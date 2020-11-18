Kapanan otel evleri oldu

İzmir Büyükşehir, hissedarı olduğu tesisteki 380 odayı üç aylığına depremzedelere açtı. Ailelerin üç öğün yemeği de temin edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ata Holding’in büyük hissedarları olduğu kapanan 5 yıldızlı otel, depremzede aileleri misafir etmeye başladı. İlk yerleştirilen ailelerden biri Mustafa ve Türkan Mutlu çifti oldu. Mustafa Mutlu, Doğanlar Apartmanı’ndaki enkazdan çıkartıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiği için ambulansla gelen çift, gördüğü konukseverlik karşısında gözyaşlarına hâkim olamadı. Deprem sırasında torunlarının da yanlarında olduğunu söyleyen Türkan Mutlu da, “Yedinci katta oturuyorduk. Bina üstümüze yıkıldı. Yedinci kattan ikinci kata kadar inmişiz. Apartmandan ilk çıkanlardanız. Ancak eşim iki ameliyat geçirdi. Sekiz kaburga kırığı var. Daha hastaneden yeni çıktık sayılır. Ev bakıyoruz ama bulamadık. Bizi burada çok güzel karşıladılar, içimiz rahatladı. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Seçenek sundular

Deprem olduğunda İzmir dışında olan ama binaları ağır hasar gören Mustafa ve Gönül Kambur da bugün misafir edilen ailelerden bir diğeri oldu. İki oğullarıyla beraber odalarına yerleştikten sonra bu süreçte neler yaşadıklarını anlatan Mustafa Kambur, “Deprem sırasında küçük oğlum İzmir’deydi. Neyse ki o da spor salonundaydı. Bizim binamızın önündeki ve arkasındaki binalar yıkılmış. Bizim binamız da ağır hasar gördü. Eve giremedik. Büyükşehir barınmak için farklı seçenekler sundu. Uzundere’deki konutlara da yerleşebileceğimizi söyledi. Ancak bizim için iki üç aylık bir konaklama yeterli ol duğu için burayı seçtik” diye konuştu” şeklinde konuştu.