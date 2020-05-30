30.05.2020 - 00:03 |
Kapıda ödeme
Kuşadası Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın emlak vergisi ödemelerini kolaylaştırmak için harekete geçti.
Belediyenin çağrı merkezine ulaşan talepler doğrultusunda vatandaşın kapısına gidip vergi ödemlerini alıyor.
Yeni su kuyusu
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri de, Kuşadası’nın yaz aylarında nüfusu artan Soğucak Mahallesi’nde sondaj çalışması yapıp yüksek debide içme su vermeye başladı.