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    HaberlerEge Haberleri Karaburun’a Echo geldi
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    08.07.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Karaburun’a Echo geldi

    İzmir’de müzik sektörünün tanınmış solist, organizatör ve işletmecilerinden Koray Hepenson’un genel koordinatörlüğünü üstlendiği Karaburun Mordoğan’daki Echo, sosyal mesafeye uygun olarak açıldı.

    Karaburun’a Echo geldi

    İzmir’de müzik sektörünün tanınmış solist, organizatör ve işletmecilerinden Koray Hepenson’un genel koordinatörlüğünü üstlendiği Karaburun Mordoğan’daki Echo, sosyal mesafeye uygun olarak açıldı.
    Açılış kurdelesini, Kaymakam Serap Özmen Çetin, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan kesti. 1200 kişilik mekana, daha önceden rezervasyon yaptıran 450 kişi alındı. Gecede sahne alan Coşkun Sabah, sevilen parçalarını seslendirdi. Hepenson, “Açık alanda kurulu sahnemizde ülkemizin önde gelen tanınmış sanatçılarıyla gece yarısına kadar sürecek, akustik programlar hazırladık. Önümüzdeki aylarda karavan turizmi, kahvaltı, havuz ve Aquapark hizmetlerinin yanı sıra yöresel ürünlerin sergilenebileceği standlarla projemizi geliştireceğiz” dedi.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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