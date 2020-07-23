‘Kararlı ve sabırlı olun’

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan Yetenek Kapısı sistemi üzerinden kaydını yaparak festivale katılan öğrenciler, eğitimlerin dışında eğlence dolu anlar da yaşadı. Birçok sanatçı konser verdi. Festivalin ilk gününde Kariyer Sokak’ta ve firma sunumlarıyla gençler, iş dünyasını yakından tanıdı. Festivalin ikinci gününde de Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ‘Rektör ile Kariyer Yolculuğu’ programında öğrencilerin sorularını cevapladı. Prof. Dr. Budak, “Başarının hayat boyu devam eden bir yolculuk olduğunu asla unutmayın. Bu yolculukta daima hayal kurun. Kısa zamanda, çaba sarf etmeden, başarı beklememeli ve hedefleriniz doğrultusunda kararlı ve sabırlı olmalısınız” dedi.