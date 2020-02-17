17.02.2020 - 00:00 |
Karşıyaka ışıldıyor
Karşıyaka, üst üste 3 galibiyetle rakiplerinden maçı eksik olmasına rağmen Play Off hattındaki yerini iyice sağlamlaştırırken Doğukan İnci bu periyotta attığı gollerle takımını sırtladı.
İkinci yarının ilk 2 karşılaşmasında suskun kalan Kaf Kaf, son 3 haftada hanesine yazdırdığı 9 puanla 21 maçta 37 puana ulaştı. Karşıyaka’nın altyapı patentli 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan, son 3 haftayı boş geçmeyip galibiyetlerde önemli rol oynadı. Erbaaspor maçının henüz ilk dakikasında gol perdesini açıp 3-0’lık galibiyetin kapısını aralayan Doğukan, 1877 Alemdağ deplasmanında 89. dakikada penaltıdan 2-1’lik galibiyet golünü kaydetti. Doğukan, Fatsa Belediyespor ağlarına gönderdiği 2 golle tabelayı tek başına belirledi.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.