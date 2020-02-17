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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka ışıldıyor
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    17.02.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka ışıldıyor

    Karşıyaka, üst üste 3 galibiyetle rakiplerinden maçı eksik olmasına rağmen Play Off hattındaki yerini iyice sağlamlaştırırken Doğukan İnci bu periyotta attığı gollerle takımını sırtladı.

    Karşıyaka ışıldıyor

    İkinci yarının ilk 2 karşılaşmasında suskun kalan Kaf Kaf, son 3 haftada hanesine yazdırdığı 9 puanla 21 maçta 37 puana ulaştı. Karşıyaka’nın altyapı patentli 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan, son 3 haftayı boş geçmeyip galibiyetlerde önemli rol oynadı. Erbaaspor maçının henüz ilk dakikasında gol perdesini açıp 3-0’lık galibiyetin kapısını aralayan Doğukan, 1877 Alemdağ deplasmanında 89. dakikada penaltıdan 2-1’lik galibiyet golünü kaydetti. Doğukan, Fatsa Belediyespor ağlarına gönderdiği 2 golle tabelayı tek başına belirledi.

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