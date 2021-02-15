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    HaberlerEge Haberleri Kasaba hata yapmadı
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    15.02.2021 - 00:01 |

    Kasaba hata yapmadı

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 maçta 3 mağlubiyetle sarsılan Turgutluspor, evinde Tetiş Yapı Elazığspor engelini aşıp Play Off hattındaki yerini korumayı başardı: 3-1.

    Kasaba hata yapmadı

    7 Eylül Stadı’ndaki karşılaşmada kırmızı siyahlıların gollerini 37. dakikada Marvin Sinan, 54. dakikada Muhammet Haşim ve 67. dakikada Erkan atarken konuk ekibin tek golü 74. dakikada penaltıdan Cengizhan’dan geldi. Grupta evinde oynadığı 11 maçta 10. galibiyetini alan Turgutluspor, bu skorla 42 puana ulaştı.

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