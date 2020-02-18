18.02.2020 - 00:00 |
Kasaba’nın zirve inadı sürüyor
TFF 3. Lig 2. Grup’ta Turgutluspor, son 3 maçında fire vermeyip 9 puan alarak lider Kocaelispor’u takibini sürdürdü. İkinci yarıda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Turgutluspor, 5 kez fileleri havalandırdı, kalesinde 3 gol gördü. Liderin 8 puan arkasında bulunan kırmızı siyahlı ekip yarın Payasspor’a konuk olacak. Bu maçta Elazığ Belediyespor maçında kırmızı kart gören Necmi kadroda olmayacak.
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