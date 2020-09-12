Kent tarihine sahip çıkıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, onlarca tarihi yapıyı yok olmaktan kurtardı. Denizli merkezin yanında ilçelerdeki tarihi yapılara da sahip çıkan Büyükşehir, Güney Hükümet Konağı’nda restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan İlbadı Eski Mezarlığı’nda kazı ve restorasyon çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya’nın gün yüzüne çıkartılması için büyük çaba harcadı. Büyükşehir ayrıca, 2018’de başlayan ‘Laodikya Seni Çağırıyor Projesi’ ile 2200 yıllık Laodikya Batı Tiyatrosu kazı ve restorasyon çalışmalarına da destek veriyor. Antik yapının, yıl sonunda kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

Çalışmalar sürüyor

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Denizli’nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını belirten Başkan Osman Zolan, “Geçmişi olmayan bir toplumun geleceğinin de olamayacağı inancıyla tarihi değerlerimizi yeniden kent belleğine kazandırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Altyapı tamam, sıra üstte

DESKİ Genel Müdürlüğü, Serinhisar’ın altyapısını baştan sona yeniledi. İlçeye, 117 bin 700 metre içme suyu hattı, 88 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 18 bin 500 metre de yağmur suyu hattı döşedi. Üstyapı çalışmalarına başlayan ekipler, 7.5 kilometrelik yolu sıcak asfalta buluşturacak.