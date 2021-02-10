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    HaberlerEge Haberleri Kınık’ta tanıtım sürüyor
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    10.02.2021 - 00:04 |

    Kınık’ta tanıtım sürüyor

    İzmir Kınık Tarıma Dayalı Tıbbı Aromatik Bitkiler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için tanıtım çalışmaları devam ediyor.

    Kınık’ta tanıtım sürüyor

    OSB için 1 milyon 228 bin metrekare alanda 1 milyon 105 bin metrekare (55) sanayi parseli talebi, 651 bin metrekare (26) sera parseli talebi ile toplamda 81 başvuru yapıldı.

    Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Ankara’da Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyet Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı, OSB’yle ilgili sunum yaptı, Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’ni de ziyaret etti.

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