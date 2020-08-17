‘Koçarlı halkı için ter dökmek şereftir’

Koçarlı’nın Kızılcabölük Mahallesi’nde başlayan yol yapım çalışmasında Belediye Başkanı Nedim Kaplan da ter döktü. Yaptığı her çalışma ile Koçarlılı vatandaşın beğenisi kazanan Kaplan yine gönülleri fethetti. “Helal olsun Başkan” diyen vatandaşa seslenen Kaplan, “Biz, ‘Belediye işi gönül işi’ sloganı ile çıktık yola, bu yolda ne gerekiyorsa birlikte yapacağız. Bir olursak her işin altından kalkarız. Sizler için çalışmak alın teri dökmek benim için şereftir” dedi. Kaplan ayrıca yanına gelen gençlerin internet erişimi konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Superonline abonelik işlemlerinin yapılması talimatını verdi.