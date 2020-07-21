Konuşamaz dendi sesiyle büyülüyor

Küçük yaşta otizm teşhisi konulduğunda ‘konuşamaz’ denilen Recep Ege Altıncıoğlu, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü opera ve şan departmanından mezun oldu. Herhangi bir sesi, referansa gerek olmadan doğrudan notaya dökebilme olarak adlandırılan üstün müzik yeteneği ‘Absolut-mutlak kulağa’ sahip Altıncıoğlu, çalışmalarını Müzik Bölümü Öğretim Elemanı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Levent Gündüz ile sürdürdü.

İdolü Bocelli

En çok Andrea Bocelli’yi sevdiğini ve onu kendine örnek aldığını dile getiren Altıncıoğlu, aynı zamanda Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı Dr. Orçun Berrakçay’ın çalıştırdığı İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nun da solisti. 2017 yılında Kanada’da düzenlenen 8’inci ANCA Dünya Otizm Festivali’nde ‘Performans Sanatları’ kategorisinde birincilik ödülü sahibi de olan Altıncıoğlu, Rusçadan Almancaya, İtalyancadan İngilizceye birçok dilde şarkı söyleyebiliyor.

Başarıyla mezun olmanın gururunu yaşadığını belirten Altıncıoğlu, bundan sonraki hayatında kendisi gibi otizmli olan çocuklara eğitmenlik yapmak istediğini söyledi.

Mucize çocuk

Recep’in dünyaya 32 haftalık gözlerini açtığında yaşama tutunmak için gösterdiğini kaydeden anne Zeynep Koyunseven, “O yaşama müzikle sımsıkı tutundu, biz de ona. El ele vererek bugünlere kadar geldik. İlk teşhis konulduğunda ‘konuşamaz’ dediler, ama bir baktım ki daha bebekken benim söylediğim şarkıların melodisini mırıldanıyordu. Geç konuştu ama müziğe karşı hep yetenekli oldu” dedi. 6 yıldır Recep Ege’nin eğitmenliğini yapan Levent Gündüz de, “Tüm öğrencilerle bire bir aynı eğitimi alarak, aynı sınavlara girerek opera-şan konusunda başarı ile eğitimini tamamladı. Artık, profesyonel olarak bu işi yapabilecek” diye konuştu.