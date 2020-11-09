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    HaberlerEge Haberleri Konuta talep yüzde 34 arttı
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    09.11.2020 - 00:05 |

    Konuta talep yüzde 34 arttı

    Konuta talep yüzde 34 arttı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs her sektörde etkisini gösterdi. Vatandaşın sakinliğe, denize ve ormana olan ihtiyacı da konut tercihlerini etkiledi. İstanbul-Bursa-İzmir-otoyolu ile 3.5 saatte İzmir’e ulaşılması, İstanbul-İzmir-Çanakkale köprü bağlantısı, İzmir-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi gibi projelerle İstanbul’dan ulaşımın daha kolay ve hızlı hale geldiği Ege Bölgesi’nde konut projelerine olan ilgi daha da arttı. Bodrum’da konut satışlarının rekor kırdığını belirten Huzzak Yapı ve Art Tech City Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, 2020 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34.33 artış görüldüğünü dile getirdi. Talebe oranla arzın yetersiz kalması nedeniyle konut fiyatları yüzde 30 oranında arttı. -DHA

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