Konutta bütün gözler İzmir’de

Salgının, insanların yaşam tarzını olduğu kadar konut tercihlerini de etkilediğini dile getiren gayrimenkul sektörü temsilcileri, İzmir’in sahip olduğu niteliklerle ihtiyaçlara cevap verdiğini ve öne çıktığını dile getirdi.



‘Fazla beklemeyin’



Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı: 2020 yılının özellikle ikinci yarısı inşaat sektörü açısından hareketli geçecek. Benim tavsiyem ev almak veya yatırım yapmak isteyenler daha fazla beklemesin. Artan konut fiyatı trendi yükselerek devam edecektir.



Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: İzmir’deki konutlar, İstanbul’daki örneklerine göre hem daha kaliteli hem de daha uygun koşullarda satılabiliyor. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte şehir dışından ve yurtdışından da talepler artmaya başladı. Kentimizin sektör açısından önü açık.



‘Gençler belirleyici’



Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan: Pandemi sonrasında konut ve gayrimenkul piyasası yeniden güvenilir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki süreçte biz de firma olarak İzmir’de farklı lokasyonlarda villa tarzı konut yapmak için araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer konu da, öğrenciler artık yurt yerine 1+1 tarzı konutlarda yaşamak istiyor. Bu nedenle bu tarz konutlara olan talebin de yaz son itibariyle artacağını düşünüyorum.

Coldwell Banker Masse Gayrimenkul Ofis Brokeri Seyhun Acar: Sektör özellikle haziran ayıyla birlikte bir canlanma yaşadı. Yalnızca İzmir içi değil şehir dışından gelenler de konut talep ediyor. Fiyatların birkaç milyon seviyelerine kadar çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle Çeşme gibi yazlık bölgelerdeki konutlar büyük ilgi görüyor. Birçok yatırımcı bir ev alıp kiraya vererek, ‘kendi kendini ödesin’ mantığıyla hareket ediyor. 4 - 5 yıl burada okumak için gelecek öğrencilerin aileleri de corona nedeniyle onlara hem güvenlik hem de sağlık açısından ev almayı tercih edecektir.