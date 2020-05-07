Koronavirüse karşı seferber

İzmir’de Ekol Hastaneleri, Medical Park İzmir Hastanesi, Batı Anadolu Central Hospital, Özel Akut Kalp Damar Hastanesi, Özel Gazi Hastanesi ve Tınaztepe Sağlık Grubu personeli ve teknik altyapısıyla vatandaşların sağlığı için çalışıyor. Koronavirüs salgını başlamadan önce kolları sıvayan ve zorlu sürece hazırlıklı olan sağlık orduları, evinden çıkamayan hastaların ayağına gidiyor. Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Baz, “Ekol Hastanesi, Ekol International, Ekol Göz ve Dent Ekol’de normal zamanlarda verdiğimiz tüm sağlık hizmetlerini ve ameliyatlarımızı, salgın döneminde de aksatmadan sürdürüyoruz. Kent içindeki hastalarımızın yanısıra bizden randevu alan şehir dışındaki vatandaşların da hastanemizde işlem yaptırabilmesi için kendilerine kod gönderiyoruz” dedi.



‘İzolasyon şart’

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer de, “Sürü bağışıklığı ya da en erken eylül ayında geliştirilmesi muhtemel aşının genel uygulamaya geçmesine kadar, İzmirlilerin kişisel hijyene ve sosyal/fiziki izolasyona çok önem vermesi gerekmekte. Ayrıca, hastalar ile korona enfeksiyonu dışındaki acil hastaların, pandemi endişesi olmadan gidebilecekleri sağlık kuruluşlarının tanımlanması gerekliliği de ortada” diye konuştu. Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, “Pandemi hastanesi ilan edilmemizin ardından kliniğimizi açtık ve kendi içimizde de önlemleri aldık. Temiz alan, evdekal biz gelelim, e-doktor uygulamalarını devreye soktuk. Emekli ve 60 yaş üstünden fark ücreti almıyoruz. Mobil sağlık hizmeti vermeye başladık. Aktif Kalp ve Kadın Doğum Merkezi, 7/24 görevde” vurgusunu yaptı.



Evde bakım birimi



Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Necmettin Yakut da, şunları dile getirdi: “Bölgemizde hastalığın ciddi şekilde gerilediğini görüyoruz. Bu, sadece sağlık çalışanları değil duyarlı tüm vatandaşların çabasının sonucu. Virüsün en sevdiği şey direnci düşük bedenler. Bu yüzden ileri yaş, kronik hastalığı olanlar zaafa uğrayabilecek. Bu dönemde Ramazan’ı fidye ile geçirmeleri daha doğru olur.” Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur da, “4 hastanemizde 1 ya da 2 katımızı korona hastaları için ayırdık ve onlara bakacak personeli de belirledik. Toplam 900’ün üstünde çalışanımızla hizmet veriyoruz. Ayrıca 3 ekipten oluşan evde bakım birimimiz var. Hastalarımız bizi arayıp görüntülü görüşme yapabiliyor” şeklinde konuştu.