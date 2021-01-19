Koronavirüsün kalbe etkilerine dikkat

Koronavirüs geçiren hastaların yüzde 30’luk bölümünde kalp tutulumu olduğunu belirten Batı Anadolu Central Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Talat Tavlı, “Yaşlhastalarda bu süreç ağır geçmekle birlikte genç ve orta yaş grubunu da etkilemekte. Bu anlamda enfeksiyon sonrası kalp tutulumuna dikkat edilmeli” dedi. Özellikle hastalığı ayakta veya orta şiddetli olarak evde atlatan hastalarda sonradan kalpte tutulumların gözlendiğini belirten Tavlı, “Bu hasta grubunda Kovid-19’u geçirdikten sonra geçmeyen nefes darlığı ya da sonradan ortaya çıkan göğüs ağrısı gibi şikayetler konusunda hasta çok uyanık olmalıdır. Kalp kası tutulumu olabileceği yönünde bir doktora başvurmalı” diye konuştu.

Tabloyu ağırlaştırıyor

Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz de, “Virüs, kalp tutulumları ve pıhtılaşma ile kalp krizine, kalp kasının tutulumu ile kalp zarının tutulumu, perikardite ve kalp ritim bozukluklarına yol açarak hastalığın ağır seyretmesine yol açabilir” dedi.