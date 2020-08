Köşger’den ‘Sorunları çözelim’ talimatı

Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı’na başkanlık eden Köşger, kurumlara sorunların çözülmesi, taleplerin değerlendirilmesi talimatını verdi. Muhtarların sistemin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Köşger, “Bu toplantılarımızda talep ve sorunlarınız, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın amirlerine aktarılıyor. Çözülmesi gerekenler anında çözülüyor, çözülmesi mümkün olmayanlar da takip ediliyor” dedi.



‘Potansiyel yüksek’



İzmir ve Ege Bölgesi’nin birçok alanda her türlü imkânının olduğunu vurgulayan Vali Köşger, şunları söyledi: “Bölge, potansiyeli çok yüksek olan bir bölge. Tarım, turizm, sanayi, hizmet sektörü ve benzeri birçok alanda önü açık olan bir yer. İzmir’in potansiyelini tam anlamda kullanabilmemiz için, birbiriyle uyumlu, her bir santimetrekaresine özen ve ihtimamla dokunulmuş, her bir insanı kendi kabiliyetleri noktasında milli amaçlar doğrultusunda istihdam edilmiş şehir noktasına getirmemiz gerekiyor.”