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    HaberlerEge Haberleri ‘Kötü günler geçecek’
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    05.01.2021 - 00:01 |

    ‘Kötü günler geçecek’

    3. Lig’de, Kovid vakalarının gölgesinde çıktığı 2 maçta 5 puan kaybeden Karşıyaka, yarın Erbaaspor maçını kazanarak ilk yarıyı hedeflediği noktada bitirmek istiyor.

    ‘Kötü günler geçecek’

    Teknik Direktör Soner Tolungüç, oyuncuların hazır durumda olmadığını söyledi. Koronavirüs geçiren isimlerin 10 gündür takım antrenmanı yapamadığını hatırlatan Tolungüç, “İlk yarının final haftalarında 9 futbolcumuzun testlerinin pozitif olmasıyla talihsizlik yaşadık, puan kayıplarıyla liderlikten olduk. Kötü günleri de atlatacağız” dedi.

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