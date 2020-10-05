Kovid’e meydan okuyor!

İzmir’in gözde oteli Kaya İzmir Thermal&Convention, Kovid-19’a meydan okuyor. Sadece maske ve mesafe kurallarıyla tedbirlere uymadıklarını belirten Otel Genel Müdürü İsa Erdem, “Güvenli turizm sertifikasına sahip olmamızın ötesinde çalışanlarımıza periyodik aralıklarla eğitimler vermeye devam ediyoruz. Konaklama misafirlerimizin, SPA üyelerimizin, organizasyon konuklarımızın sağlığını tesisimizden faydalandıkları süre içerisinde korumak asli görevimizdir’” dedi. Pandemi sürecinde Kaya Kongre Merkezi’nde ülke protokolünün de katıldığı birçok organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Erdem, “Kovid-19’un etkilediği en önemli sektörlerin başında turizm gelmektedir ancak biz sağlık konusunda iddialıyız. Aldığımız tedbirler doğrultusunda çok güzel takdirler ve yorumlar alıyoruz. Riske alınacak bir hastalık olmadığı için ve bizde hiçbir riske imkan vermeden hizmet sunuyoruz” diye açıkladı.