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    HaberlerEge Haberleri Kozmetik, DEÜ’de tıpla buluştu
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    10.02.2021 - 00:03 |

    Kozmetik, DEÜ’de tıpla buluştu

    Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dermatoli Anabilim Dalı Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji kliniği hizmet vermeye başladı.

    Kozmetik, DEÜ’de tıpla buluştu

    Klinikte kullanılan ileri teknoloji cihazlarla cilt bakımlarının kombine edildiği yöntemlerle uzman hekimler tarafından tıbbi tedaviler uygulanıyor. Pandemi koşullarına uygun ortamlarda cilt bakımı, kimyasal peeling, dermapen uygulaması, botoks, PRP, mezoterapi ve dolgu uygulamaları güvenle gerçekleştiriliyor. Klinikte, aynı zamanda dermatoloji asistanlarına da uygulamalı eğitim veriliyor.

    Kabul görmüş tedaviler

    Tıbbi estetik ve kozmetoloji uygulamalarının uygun ortamlarda yapılmasının önemine dikkat çeken Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, “Merdiven altı tabir edilen yerlerde yapılan uygulamalar komplikasyonlara neden oluyor. Burada, dünyada tedavi olarak kabul görmüş, bilimsel çalışmalarla literatüre girmiş uygulamaları yapacağız” dedi. l DHA

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