KTK’da Coşkun Güner Cup rüzgarı

180 sporcunun katıldığı turnuvada ilk günde heyecanlı anlar yaşandı. Tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler, karışık çiftler ve yeni başlayanlar kategorilerinde oynanan karşılaşmalar 10 gün devam edecek. Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, “Turnuvamız, Türkiye’nin tenis takviminde önemli bir yer edindiği gibi pandemiye karşı gördüğü ilgi ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun da göstergesi. Bu heyecanı ise bize desteğini esirgemeyen Coşkun Güner’e borçluyuz. Kendisine kulübümüz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.