Küçük kesi ameliyatıyla daha hızlı iyileşme

Bergama'da yaşayan ve son birkaç aydır kalp sıkışması şikayeti bulunan 65 yaşındaki Remziye Ay, Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından gerçekleştirilen meme altı koroner baypas operasyonunun ardından eski sağlığına kavuştu. Ay'ın anjiyosunda 3 ana kalp damarında daralma tespit edilmesinin ardından küçük kesi yöntemiyle gerçekleştirilen 7 saatlik operasyonla birlikte 3 damarı birden değişti. Şeker ve tansiyon hastalığı bulunan ve bel fıtığı nedeniyle de uzun süre sırtüstü yatmak istemeyen Ay, operasyonla birlikte çok daha hızlı iyileşme şansına kavuştuğunu dile getirdi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bacaktan damar alındı

Hastanın genel sağlık durumu ve şeker hastası olması nedeniyle iman tahtasının kesildiği açık kalp ameliyatının yaratacağı travmadan olumsuz etkileneceği bilgisini veren Doç. Dr. Cüneyt Narin, hem baypas ameliyatı hem de bacaktan damar almak için küçük kesi yöntemini kullandıklarını belirtti. Küçük kesiyle yapılan baypas ameliyatının, açık ameliyat yöntemine göre çok daha hızlı bir iyileşme olanağı sağladığını kaydeden Narin, "Kesilen bir kemik olmadığı için, iyileşme süresi de kısaldı. Hasta, ertesi gün yan pozisyonda yatabilir, erken dönemde spora başlayabilir, araba kullanabilir. Sosyal yaşamına daha hızlı dönebilir" dedi.