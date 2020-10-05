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    HaberlerEge Haberleri Kültürpark’ta Coşkun Güner Cup heyecanı
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    05.10.2020 - 00:01 |

    Kültürpark’ta Coşkun Güner Cup heyecanı

    Kültürpark’ta Coşkun Güner Cup heyecanı

    Kültürpark Tenis Kulübü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek Coşkun Güner Cup Senyör Tenis Turnuvası’nda heyecan fırtınası esecek. Turnuva, pandemiye rağmen Türkiye’nin dört bir yanından yine büyük ilgi gördü. KTK’nin yenilenen kortlarında 10 gün sürecek turnuvanın artık gelenekselleştiğini belirten Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, “Coşkun Güner gibi çok kıymetli üyemizin adına düzenlediğimiz turnuva, bu yıl altıncı kez yapılacak. İlginin her yıl artması bizi çok sevindiriyor. Türkiye’nin sayılı turnuvaları arasına girmesi kadar, tecrübeli tenisçiler ile gençleri buluşturması açısından da çok önemli. Turnuvada pandemi kuralları geçerli olacak” dedi.

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