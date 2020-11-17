Kuşadası, 2021’den umutlu

2020’de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen belediye olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Günel “Yaşadığımız felaket ve olumsuzlukları mazeret olarak kullanmak ve bunların arkasına sığınmak yerine, kentimizi 2021 yılına hazırlamak için tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük” dedi. Daha modern, estetik ve yaşanabilir bir lent yaratmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Günel, “Türkmen Mahallesi’nde başlamış olduğumuz alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını tamamladık. Balıkçılar Meydanımızı ve Kemal Arıkan Caddesi’ni yeniden düzenleyerek kentimiz için yeni bir çekim ve cazibe merkezi haline getirdik. Yakında başlayacak ‘Yeni Sahil Bandı’ projemizle Kuşadası, özlenen modern turizm kenti kimliğine kavuşacak. Aydın Büyükşehir’le işbirliği içinde Kuşadası’nı yeniden tasarlayarak 2021 sezonuna ve aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Güzel bir gelecek ve güçlü bir Kuşadası yaratma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.