16.04.2020 - 00:00 |
Laleci’nin ‘B’ planı hazır
Ekol Göz Menemenspor’un gelecek hafta idmanlara başlayacağı açıklandı.
Teknik Direktör Cenk Laleci, sosyal mesafeyi koruyarak 4’lü gruplarla sahaya ineceklerini söyledi. İstanbul’da 6 oyuncularının izolasyon halinde olduğu bilgisini veren Laleci, “O futbolcularımız için özel izin istenecek. Selmani ve Mehmet Boztepe ise tesislerimizde kalıyor. Diğer yabancılarımız ve yerli oyuncularımız ise evlerinde aileleriyle birlikte. Herkes verilen idman programlarını uyguluyor” diye konuştu.
Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.