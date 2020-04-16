Laleci’nin ‘B’ planı hazır

Teknik Direktör Cenk Laleci, sosyal mesafeyi koruyarak 4’lü gruplarla sahaya ineceklerini söyledi. İstanbul’da 6 oyuncularının izolasyon halinde olduğu bilgisini veren Laleci, “O futbolcularımız için özel izin istenecek. Selmani ve Mehmet Boztepe ise tesislerimizde kalıyor. Diğer yabancılarımız ve yerli oyuncularımız ise evlerinde aileleriyle birlikte. Herkes verilen idman programlarını uyguluyor” diye konuştu.