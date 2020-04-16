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    HaberlerEge Haberleri Laleci’nin ‘B’ planı hazır
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    16.04.2020 - 00:00 |

    Laleci’nin ‘B’ planı hazır

    Ekol Göz Menemenspor’un gelecek hafta idmanlara başlayacağı açıklandı.

    Laleci’nin ‘B’ planı hazır

    Teknik Direktör Cenk Laleci, sosyal mesafeyi koruyarak 4’lü gruplarla sahaya ineceklerini söyledi. İstanbul’da 6 oyuncularının izolasyon halinde olduğu bilgisini veren Laleci, “O futbolcularımız için özel izin istenecek. Selmani ve Mehmet Boztepe ise tesislerimizde kalıyor. Diğer yabancılarımız ve yerli oyuncularımız ise evlerinde aileleriyle birlikte. Herkes verilen idman programlarını uyguluyor” diye konuştu.

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