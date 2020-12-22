Madalyalı anneye coşkulu karşılama

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, şampiyon cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan ile sporcular karşılama töreninde hazır bulundu.

Tüm sporcuları yürekten kutladığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Sporcularımızla gurur duyuyorum, bize büyük bir sevinç yaşattılar” dedi. Ülkemize Avrupa ikinciliğini getiren Göksu Üçtaş Şanlı da cok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Milli sporcumuz, “Öncelikle burada olmak çok heyecanlı. Genç arkadaşlarımız finallerde geleceğe dair ne kadar umutlu olduğumuzu gösterdi bize. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi temsil ettik, sonunda madalyayı kaptık. Bizlere destek veren antrenörlerimize, arkadaşlarımıza, ailemize, Spor Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi” ifadelerini kullandı.