18.03.2020 - 00:00 |
Manisa BŞB, potada Konya’ya konuk
Türkiye Basketbol Ligi’nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.
Bugün saat 18.00’de Selçuklu Belediye Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Baş Antrenör Ceyhun Cabadak, “Kazanamak üzere gerekli olan tüm çalışmaları yaptık. Bu karşılaşmanın ne denli zor olacağını biliyoruz. Sahada galibiyet için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.