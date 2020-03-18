Manisa BŞB, potada Konya’ya konuk

Bugün saat 18.00’de Selçuklu Belediye Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Baş Antrenör Ceyhun Cabadak, “Kazanamak üzere gerekli olan tüm çalışmaları yaptık. Bu karşılaşmanın ne denli zor olacağını biliyoruz. Sahada galibiyet için elimizden geleni yapacağız” dedi.