Manisa BŞB’den Kaan Yılmaz hamlesi

26 yaşındaki 2.03’lük forvet oyuncusu Kaan Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 1 yıllık imzayı attı. Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde Yılmaz, “Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak’a bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Hedefleri olan bir kulübe geldim ve hedefleri olan bir teknik heyetle çalışacağım. Benim de kişisel hedeflerim var. Bu forma altında ve bu şehirde savaşmak için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimizi başarıp, daha ilerisine yürümek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. İmza töreninde yer alan Basketbol Takımı Menajeri İlhan Özsarı da transferin hayırlı olmasını diledi.