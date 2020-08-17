Manisa FK’ya çifte ödül

Manisa FK’da Serdar Deliktaş 20 golle Beyaz Grup’ta gol kralı olurken, siyah beyazlı takımın önce Bayburt Özel İdare, ardından devre arasında ise Kırmızı Grup’ta şampiyon olan Bandırmaspor’a kiraladığı Tayyip Kanarya, 20 golle krallığa ulaştı. İki futbolcu da altın top ödüllerini Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin organizasyonuyla aldı.