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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK’ya çifte ödül
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    17.08.2020 - 00:00 |

    Manisa FK’ya çifte ödül

    TFF 2. Lig’den tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükselme fırsatını Play Off’larda elinden kaçıran Manisa Futbol Kulübü, bu sezon çifte gol kralı çıkardı.

    Manisa FK’ya çifte ödül

    Manisa FK’da Serdar Deliktaş 20 golle Beyaz Grup’ta gol kralı olurken, siyah beyazlı takımın önce Bayburt Özel İdare, ardından devre arasında ise Kırmızı Grup’ta şampiyon olan Bandırmaspor’a kiraladığı Tayyip Kanarya, 20 golle krallığa ulaştı. İki futbolcu da altın top ödüllerini Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin organizasyonuyla aldı.

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