Manisa TÜFAD’ın acı kaybı

Yaklaşık 30 yıl boyunca Manisa Şube Başkanlığı görevini yürüten, Genel Merkez Yönetim Kurulun’da da görev yapan 74 yaşındaki Tekin Tatlıcıoğlu hayata gözlerini yumdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Pendikspor maçı öncesinde Mümin Özkasap Stadı’nda düzenlenen törenle, Tatlıcıoğlu´na teşekkür plaketi takdim ederek, üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı Manisa Futbol Kulübünün formasını hediye etmişlerdi.