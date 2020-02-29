29.02.2020 - 00:00 |
Mantolama yapmayana ceza uygulaması yok
Söke Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, binalara mantolama zorunluluğu bulunduğu ve yaptırmayanlar için belediyenin ceza uygulayacağı iddialarının asılsız olduğu açıkladı.
Yetkililer, “Yönetmelik gereği 1 Ocak 2020 tarihinden sonra Enerji Kimlik Belgesi (EKB) çıkartılması zorunlu ancak mantolama yaptırma zorunluluğu yok” ifadelerini kullandı.
Metrobüs ve duraklarda 'koronavirüs' önlemiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı. Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama bu gece ilk defa gerçekleşti