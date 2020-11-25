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    HaberlerEge Haberleri Markalaşmanın püf nokataları
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    25.11.2020 - 00:02 |

    Markalaşmanın püf nokataları

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Markalaşma Seri Toplantıları kapsamında, Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES’i ağırladı.

    Markalaşmanın püf nokataları

    Çevrimiçi buluşmada, DİMES’in Genel Müdürü Ozan Diren ve Pazarlama Direktörü Duygu Süleymanoğlu, genç iş insanları ile markanın başarısını ve markalaşma süreçlerini paylaştı. Diren, “Şirketler ailenin ününden daha ünlü olduklarında başarıyı yakalamış oluyorlar. Markalaşmada, farklılaşma ve inovasyon gerekiyor” dedi. Süleymanoğlu ise, hedef kitlenin belirlenmesinin ardından markaya ilişkin bir hikâyenin yaratılması gerektiğine vurgu yaptı. EGİAD Başkanı Aslan da, “En büyük hedef üyelerimizin marka yaratma konusunda cesaretlendirilmesi, yüksek katma değerli ürünlerle uluslararası piyasaya açılması ve bu yolculukta desteklenmesi” diye konuştu.

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