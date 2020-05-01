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    HaberlerEge Haberleri Marko Paşa imzayı attı
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    01.05.2020 - 00:00 |

    Marko Paşa imzayı attı

    Altay, usta golcüsü Marco Paixao’yu bırakmadı. Gol krallığı yarışında zirveyi kimseye kaptırmayan Portekizli, sıkı geçen pazarlıklar sonrası siyah beyazlı kulüple 2 yıllık ön protokol imzalamayı kabul etti

    Marko Paşa imzayı attı

    TFF 1. Lig’in iddialı İzmir kulüplerinden Altay’da, geçtiğimiz yıl attığı 29 golle rekorları altüst eden ve bu sezon da 28 maçta toplam 17 defa rakip fileleri sarsarak gol krallığında liderliği kaptırmayan deneyimli golcü Marco Paixao, uzun süren pazarlıklar sonrası yönetimle el sıkıştı.

    Süper Lig ve 1. Lig’den pek çok talibi olan Portekizli yıldız, siyah beyazlılarla 2 yıllık ön protokol imzaladı. Paixao’nun yeni sezonda Altay’dan 400 bin euro alacağı öğrenildi. Attığı birbirinden güzel gollerle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Marco Paixao, futbolunun yanı sıra sempatik kişiliğiyle de gönülleri fethetti. Altaylı taraftarların, “Marko Paşa” lakabı taktığı 35 yaşındaki santrfor, her fırsatta İzmir’de ve Altay’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken, Başkan Özgür Ekmekçioğlu da geçen hafta Portekizli usta golcüye her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirmişti.

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