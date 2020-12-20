Memati’ye sahip çıkacak

Yavru, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı. ‘Memati’ adı verilen yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan taksici Yılmaz, yavru köpeği ezdiği için 2 gündür uyuyamadığını belirtti, “Taksimle sağa dönüş için manevra yaptığımda yolda 5, 6 kadar köpek olduğunu gördüm. Kör noktasında sağda yatıyormuş. Onu fark edemedim. Taksinin tümsekten geçer gibi titremesi sonrasında durumu fark ettim. İleride bir yerde durdum. Aracımı durdurduğum yer, güvenlik kamerasının kapsamı dışında kaldığı için kaçmışım gibi algılanmış. Köpeği almak istedim, yandaki bir binanın içine kaçtı. Peşinden gidip, kucağıma almak istedim ancak acısı nedeniyle ısırmasından korktum. Yavruyu veterinerde ziyaret ettim. Onu sahiplenmeyi düşünüyorum” dedi.