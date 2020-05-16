Menemen, iskeleti koruyacak

Sarı lacivertli kurmaylar, sözleşmeleri sona erecek kaptan Taşkın Çalış, Jasmin Trtovac, Amir Güren, Mehmet Boztepe, Mustafa Çeçenoğlu ve Selim Aydemir’le masaya oturacak. Teknik Direktör Cenk Laleci, lig bitiminde serbest kalacak 6 oyuncuyla da yola devam edilmesini istedi, “İç transferi bir an önce tamamlayacağız. Ardından takviye için belirlediğimiz oyuncularla görüşeceğiz” yorumunu yaptı.