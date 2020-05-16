16.05.2020 - 00:00 |
Menemen, iskeleti koruyacak
Ekol Göz Menemenspor, çalışmalarını Çavuşköy Tesisleri’nde sürdürürken, yönetim de iç transferde operasyona başlayacak.
Sarı lacivertli kurmaylar, sözleşmeleri sona erecek kaptan Taşkın Çalış, Jasmin Trtovac, Amir Güren, Mehmet Boztepe, Mustafa Çeçenoğlu ve Selim Aydemir’le masaya oturacak. Teknik Direktör Cenk Laleci, lig bitiminde serbest kalacak 6 oyuncuyla da yola devam edilmesini istedi, “İç transferi bir an önce tamamlayacağız. Ardından takviye için belirlediğimiz oyuncularla görüşeceğiz” yorumunu yaptı.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.