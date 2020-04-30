30.04.2020 - 00:00 |
Menemen Reis’i istiyor
Ekol Göz Menemenspor transferde rotayı yerli futbolculara çevirdi.
Gelecek sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen sarı lacivertlilerin Akhisar’la sözleşmesi sona erecek Muhammet Reis’e teklif götürdüğü bildirildi. Teknik Direktör Cenk Laleci’nin 35 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği ve Menemenspor’un sezon bitiminde Muhammet ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Trabzonspor’da futbola başlayan Muhammet, Kocaelispor, Akçaabat Sebatspor, Arsinspor, 1922 Konyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Gaziantep FK, Giresunspor ve Akhisarspor’da top koşturdu.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.