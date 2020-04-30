Menemen Reis’i istiyor

Gelecek sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen sarı lacivertlilerin Akhisar’la sözleşmesi sona erecek Muhammet Reis’e teklif götürdüğü bildirildi. Teknik Direktör Cenk Laleci’nin 35 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği ve Menemenspor’un sezon bitiminde Muhammet ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Trabzonspor’da futbola başlayan Muhammet, Kocaelispor, Akçaabat Sebatspor, Arsinspor, 1922 Konyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Gaziantep FK, Giresunspor ve Akhisarspor’da top koşturdu.