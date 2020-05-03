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    HaberlerEge Haberleri Menemen’de, ihtiyaç sahibine sıcak yemek
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    03.05.2020 - 00:03 |

    Menemen’de, ihtiyaç sahibine sıcak yemek

    Menemen’de, ihtiyaç sahibine sıcak yemek

    Menemen’in yoksul mahallelerinde yaşayan vatandaşa günlerde çorba ikramında bulunan Menemen Belediyesi, bu seferde Menemen Belediyesi Aşevi ustaları tarafından hazırlanan yemekleri 2 bin aile ile buluşturdu.

    Kazımpaşa ve Zafer mahalleleri muhtarlarının yönlendirmesi ile belirlenen ailelere yapılan ikramı Halkla İlişkiler ve Zabıta birimleri ekipleri gerçekleştirdi. Sadece ikramda bulunmayan, ihtiyaç ve talepleri de öğrenen ekipler, bunların karşılanması yönünde çalışmalara başladılar. Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu dile getiren Başkan Serdar Aksoy, “Koşullar ölçüsünde halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek istiyoruz” dedi.

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