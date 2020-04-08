08.04.2020 - 00:00 |
Menemenspor transferde terleyecek
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, iç transferde önemli hamleler gerçekleştirmeyi planlıyor.
Tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele eden sarı lacivertlilerde 8 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonu bitecek. İzmir ekibinde yönetimin mukaveleleri bitecek kaptan Taşkın Çalış, forvet Ali Özgün, kaleci Amir Güren, golcü Hüseyin Çolak, stoper Jasmin Trtovac, sol kanat Mehmet Boztepe, sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ve defans Selim Aydemir’le masaya oturacağı öğrenildi.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.