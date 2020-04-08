Menemenspor transferde terleyecek

Tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele eden sarı lacivertlilerde 8 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonu bitecek. İzmir ekibinde yönetimin mukaveleleri bitecek kaptan Taşkın Çalış, forvet Ali Özgün, kaleci Amir Güren, golcü Hüseyin Çolak, stoper Jasmin Trtovac, sol kanat Mehmet Boztepe, sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ve defans Selim Aydemir’le masaya oturacağı öğrenildi.