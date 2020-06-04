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    HaberlerEge Haberleri Morgan, Kaf Kaf’ta kalacak
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    04.06.2020 - 00:00 |

    Morgan, Kaf Kaf’ta kalacak

    ING Basketbol Süper Ligi’nde sezon koronavirüs salgını yüzünden erken bitirildikten sonra büyük oranda korumak istediği mevcut kadroyla hem ligin oynanmayan 3 aylık kısmındaki kalan alacakları, hem de yeni sezon sözleşmeleriyle ilgili pazarlığa girişen Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan’la temasta.

    Morgan, Kaf Kaf’ta kalacak

    Takımın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan ABD’li pivota 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği, ödenmeyen primleri ile kalan 3 aylık maaşından birini ise bu kontrata dahil etmeyi önerdiği öğrenildi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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