04.06.2020 - 00:00 |
Morgan, Kaf Kaf’ta kalacak
ING Basketbol Süper Ligi’nde sezon koronavirüs salgını yüzünden erken bitirildikten sonra büyük oranda korumak istediği mevcut kadroyla hem ligin oynanmayan 3 aylık kısmındaki kalan alacakları, hem de yeni sezon sözleşmeleriyle ilgili pazarlığa girişen Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan’la temasta.
Takımın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan ABD’li pivota 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği, ödenmeyen primleri ile kalan 3 aylık maaşından birini ise bu kontrata dahil etmeyi önerdiği öğrenildi.
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