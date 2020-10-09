Muğla'ya renk geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’nin Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde oluşturduğu lavanta bahçelerinin ardından ev ve sokak duvarlarını da lavanta figürleriyle boyadı. Bölgenin bilinirliği ve tanıtımı için başlatılan ‘Mor Sokak’ projesi kapsamında, 30 üniversite öğrencisi duvarları renklendirdi. Yeniköy Mahalle Muhtarı Nevike Öçalan, “Muhtar olduğumda amacım köyümü tanıtmaktı. Köyümü tanıttığım için çok mutluyum. Büyükşehirde emeği geçen başta Başkanımız Osman Gürün olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Köyümüz daha güzel noktalara gelecek. Duvarlara çizilen lavanta figürlerinden dolayı insanlar memnun. Lavanta tarlamıza gelen ziyaretçilerimiz oldu. İnsanların lavanta ekimini daha çok yapacağına inanıyorum” diye konuştu.