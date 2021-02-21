Mutlu çocukların okulu!

“Mutlu Çocukların Mutlu Okulu” sloganıyla yola çıkan Bademler Köyü Koleji, öğrencilerine yemyeşil bir doğanın içinde eğitim veriyor. “Okulumuzda çocuklarımızı Montessori yöntemi ile eğitiyoruz” diyen Özel Bademler Köyü Koleji Kurucusu Melis Kurtel Emin, “Öğrencilerimizin mutlu bir eğitim ortamında sevgi ile hayat için eğitilmeleri Dr. Maria Montessori’nin bu yöntemi geliştirirken temel aldığı bir prensiptir. Biz de tüm Bademler Köyü Koleji ekibi olarak çalışmalarımızda her zaman en ön sıraya bunu koyuyoruz. Çocuğa saygı ile yaklaşıyor, kendini keşfedip, benliğinin barış içerisinde ve sağlıklı bir şekilde inşasında ona yoldaşlık ediyor, rehber oluyoruz. Çocuklarımız, 3 yaşından itibaren girdiği bu yolda 6 yaşına kadar; el yıkama, diş fırçalama, düğme ilikleme, ayakkabı parlatma, yer süpürme gibi pratik becerileri kazanıp günlük hayatta kendileri, etraflarındaki bireyler ve çevreleri için üstlenmeleri gereken görevleri tanıyıp, öğrenip, defalarca tekrar ederek içselleştiriyorlar. Bununla beraber dokunma, ses, tat, koku ve görsel alanlarda duyularını farklı çalışmalarla geliştirerek kendilerini hayatlarının ileriki dönemlerinde ihtiyaç duyacakları donanıma hazırlamış oluyorlar. Böylece, matematikten müziğe, dilden sanata kadar birçok alanın temel çalışmaları gerçekleştiriyorlar” dedi.



Dil eğitimi hakkında da bilgiler veren Melis Kurtel Emin, “Öğrencilerimiz hem kelime dağarcıklarını geliştirerek konuşma alanında hem de fiziksel çalışmalar neticesinde yazma alanında ve son olarak da bu çalışmaların arkasından kendiliğinden gelen okuma alanında kendilerini geliştiriyorlar. Ayrıca kendini tanıma fırsatı bulup ifade edebilmeye de başlıyor. Matematik alanında ise gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış materyaller sayesinde 4 basamaklı sayılarla 4 işlem yapmaya kadar ilerleyebiliyor. Eğer almaya müsait ve istekli ise matematik/geometri alanlarında ilerleyebileceği yolda sınır yok diyebiliriz. Bunlar çocukların 6 yaşına kadar tamamlaması gerektiğini düşündüğümüz alanlar” diye açıkladı.



Bahçede keşif yapabiliyor



Çocukların Bademler Köyü’nde bulunan kampüs içindeki bahçede bitki bilimine yönelik keşif yaptığını aynı zamanda tavukların bakımıyla ilgilendiğini belirten Emin, “Tohum ekip büyümesini gözlemlerken marangozluk da yapıyorlar. Sınıflarında da astronomi, coğrafya veya matematik alanlarında hür iradesini kullanarak kendini geliştirebiliyor” diye konuştu.

Dört dörtlük hijyen



Kovid-19 pandemisine karşı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı kılavuzlardaki tüm önlemleri aldıklarını açıklayan Melis Kurtel Emin, “Kampüsümüzde sunduğumuz doğal ortam, açık hava ve geniş alanlar günümüzde tüm dünyayı sarsan pandemiyle farklı bir değer de kazanmış oldu. Bizler de bu süreçte büyük bir sınavdan geçtik. Okulumuzda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve diğer personelimizin sağlığı için tüm sağlık önlemlerini aldık” dedi.