Mutluluk ve güven veren projeler

Yılın ikinci yarısında sağlık ve gayrimenkul yatırımlarına hız vereceklerini belirten Gözde Grubu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “Alsancak, Çiğli, Gaziemir’e yepyeni konutlar, kente de 400 yatak kazandıracağız” dedi.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, devam eden ve planlanan projelerini anlattı. Özellikle Ege Bölgesi’nde sağlık alanındaki yatırımlara hız verdiklerini ifade eden Kalı; Gözde Kuşadası Hastanesi, Gözde İzmir Hastanesi ve Özel Sağlık Hastanesi ile sektörde büyümeye devam ettiklerini belirtti. Hastaneler açıldığında toplam 400 yatağı İzmir’e kazandıracaklarını dile getiren Kalı, “Yenişehir’deki Gözde İzmir Hastanesi’nin ek binası tamamlanmak üzere. Alsancak’taki Özel Sağlık Hastanesini ise tıbbi cihazların kurulumu ve diğer detayların tamamlanmasıyla birlikte bir kaç ay içinde hizmete başlayacak” dedi. Yapı grubundaki markaları MyWay ve MyVia ile de herkesin yaşamını kolaylaştıracak konutlar üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Kalı, şöyle konuştu:

Farklı konseptler

“Herkesin beklentilerine uyacak farklı konseptler geliştirdik. Benzer ihtiyaçları ve talepleri olanları aynı projelerde toplamaya çalıştık. Böylelikle yaşam standartlarını da yükseltmiş olduk. Yapımını sürdürdüğümüz Çiğli MyWay Wins Blue, Alsancak MyWay Deluxe ve önümüzdeki günlerde başlayacağımız MyWay Country Gaziemir ile kente yeni yaşam alanları kazandıracağız” diye konuştu.

YATIRIM ZAMANI

Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla insanların yeniden yatırıma yöneldiğini belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “Aylık yüzde 0.64 faizli kredi olanağı ilgi gördü ve gayrimenkul sektörü hareketlendi. Yatırımcı her zaman güven arar ve bu güveni gayrimenkul sunuyor. İnşaat firmaları da artan taleple yeni yatırımları hayata geçirecektir” dedi.