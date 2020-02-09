09.02.2020 - 00:03 |
Nice sergilere Nehir!
2011 İzmir doğumlu olan minik ressam Nehir Turhan, ilk resim sergisini açtı.
İzmir Ticaret Odası 1. Sergi Salonu’ndaki sergide, Turhan’ın 50 resmi yer aldı. Küçük sanatçı, 3 yıl önce Fatma Elvin Öztürk Atölyesi’nde sanat terapisi ve temel resim teknikleri üzerine aldığı özel derslerle resmini daha da geliştirdi. Sergide satılan eserlerin geliri, Ege Orman Vakfı’na bağışlandı. Serginin açılışına Yonca Gıda, Yılmaz Ambalaj, Hanif Pehlivanoğlu, LİYAKAT, Bayraklı Smyrna Lions Kulübü yetkilileri ve üyeleri de katıldı.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.