Nice sergilere Nehir!

İzmir Ticaret Odası 1. Sergi Salonu’ndaki sergide, Turhan’ın 50 resmi yer aldı. Küçük sanatçı, 3 yıl önce Fatma Elvin Öztürk Atölyesi’nde sanat terapisi ve temel resim teknikleri üzerine aldığı özel derslerle resmini daha da geliştirdi. Sergide satılan eserlerin geliri, Ege Orman Vakfı’na bağışlandı. Serginin açılışına Yonca Gıda, Yılmaz Ambalaj, Hanif Pehlivanoğlu, LİYAKAT, Bayraklı Smyrna Lions Kulübü yetkilileri ve üyeleri de katıldı.