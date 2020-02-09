BİST121.015-1,04 EURO6,590,21USD6,020,52ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nice sergilere Nehir!
    ABONE OL
    09.02.2020 - 00:03 |

    Nice sergilere Nehir!

    2011 İzmir doğumlu olan minik ressam Nehir Turhan, ilk resim sergisini açtı.

    Nice sergilere Nehir!

    İzmir Ticaret Odası 1. Sergi Salonu’ndaki sergide, Turhan’ın 50 resmi yer aldı. Küçük sanatçı, 3 yıl önce Fatma Elvin Öztürk Atölyesi’nde sanat terapisi ve temel resim teknikleri üzerine aldığı özel derslerle resmini daha da geliştirdi. Sergide satılan eserlerin geliri, Ege Orman Vakfı’na bağışlandı. Serginin açılışına Yonca Gıda, Yılmaz Ambalaj, Hanif Pehlivanoğlu, LİYAKAT, Bayraklı Smyrna Lions Kulübü yetkilileri ve üyeleri de katıldı.

    Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
    daha fazla video için
    8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Kazandıran numaralar 8 Şubat

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Kazandıran numaralar 8 Şubat

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Sıradaki Haber